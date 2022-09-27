ABD'li basketbolcu Kyrie Irving: 'Aşısız olduğum için 100 milyon dolar kaybettim'
ABD'de Covid-19 aşılarına yönelik zorunluluk nedeniyle geçen sezon mart ayına kadar Brooklyn Nets'in iç saha maçlarına çıkamayan ve eyaletlerde değişen sağlık kanunlarının ardından bazı deplasman karşılaşmalarını da kaçırmak zorunda kalan Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle mali yönden büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.
2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving, aşı olmama kararının kariyerini tehdit ettiğini de kaydederek, "Aşılı veya aşısız olmak, yeni bir sözleşme almak için önemli rol teşkil ediyor. Geleceğime ilişkin büyük bir belirsizlik var. Bu ligde veya bu takımda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bu kararım nedeniyle, hayatım boyunca işimi kaybedebileceğim gerçeğiyle yüzleşmek zorundayım" değerlendirmesinde bulundu.
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