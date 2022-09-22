NBA'de Boston Celtics'in koçu Ime Udoka'ya 'yasak ilişki' cezası!

22 Eylül 2022 Perşembe, 18:20

Boston Celtics'in başantrenörü Ime Udoka, bir süre takımdan ayrılmak zorunda kalabilir.

ESPN'in haberine göre, Ime Udoka'nın Celtics personeli bir kadınla yasak aşk yaşadığı ifade edilmiş, bunun sonucunda 45 yaşındaki çalıştırıcı, ciddi bir disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Haberde, yapılan soruşturmanın ardından Ime Udoka'ya yeni sezon için uzaklaştırma cezası verilmesinin beklendiği belirtildi.

UDOKA'NIN YERİNE MAZZULLA

1 yıllık uzaklaştırma alması beklenen Udoka, yeni sezonda Celtics'in başında görev yapamayacak. Resmi açıklamanın ise kısa süre içerisinde yapılacağı ifade edildi.

Udoka yerine yeni sezonda geçici koç olarak görev alacak kişi ise takımın asistan koçu Joe Mazzulla olacak.

Daha önce Celtics'te kulüp çalışanı iki kişinin ilişki yaşamasının organizasyon yönergelerine aykırı olduğu anlamına geldiği belirtilmişti.