Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Al Fayha ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2025 Pazartesi, 11:55
Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, sahasında Pedro Emanuel'in ekibi Al Fayha ile karşı karşıya gelecek.

Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA?

Al-Shabab Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

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