Al Shabab - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final mücadelesinde Al Fayha ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, sahasında Pedro Emanuel'in ekibi Al Fayha ile karşı karşıya gelecek.
AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA?
Al-Shabab Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
AL SHABAB - AL FAYHA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- O sütler zincir marketlerden toplatılıyor!
- Murat Övüç hakkında yeni gelişme!
- Yeşil ve gri pasaportlar için açıklama geldi
- 'Pişman değilim, devam edeceğim'
- Nejat İşler'in röportajı sosyal medyaya damga vurdu
- Mersin'de yetişiyor: Portakaldan fazla vitamin içeriyor
- 'Bari aldığınız vergiden dolayı bizi suçlamayın'
- Mülakat mülakat Cumhuriyeti yıkıyorlar
- Tanju Özcan'a 'Suriyeliler' soruşturması
- Özel'den 'Suriye' resti: Boynumuzun borcu!