Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında sahasında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
23 Mart 2025 Pazar, 10:47
Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.

Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, sahasında Luciano Spaletti'nin ekibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

BVB Dortmund Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Almanya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ALMANYA - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

San Siro Stadyumu'nda oynanan ilk maçı Almanya 2-1 kazanmıştı.

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