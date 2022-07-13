Altay'ın gözü Cenk Özkaçar'da
Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ağır borç yükü ve transfer yasağının sürmesi nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Altay, altyapısından yetişip, Fransa ekibi Olympique Lyon'da forma giyen eski stoperi Cenk Özkaçar'la ilgili çıkan transfer haberlerini merakla takip ediyor.
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