Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında kendi evinde Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Mart 2025 Çarşamba, 09:55
Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY EuroLeague'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.

Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Pablo Laso'nun ekibi Baskonia ile karşılaşacak.

Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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