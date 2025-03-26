Anadolu Efes - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 31. haftasında kendi evinde Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luca Banchi yönetimindeki Anadolu Efes, kendi evinde Pablo Laso'nun ekibi Baskonia ile karşılaşacak.
ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni istedi
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- 'Bahçeli entübe edildi' dedi, MHP'den sert yanıt geldi
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!