Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Şubat 2025 Perşembe, 10:49
Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı sürüyor.

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda David Hubert'in ekibi Anderlecht ile karşılaşacak.

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lotto Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

fenerbahçe Anderlecht uefa avrupa ligi canlı

En Çok Okunan Haberler