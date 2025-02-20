Anderlecht - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında deplasmanda Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, deplasmanda David Hubert'in ekibi Anderlecht ile karşılaşacak.
ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Lotto Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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