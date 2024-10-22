Arsenal - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 10:20
Arsenal - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Arsenal - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Marino Pusic'in ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Arsenal - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Arsenal - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ARSENAL - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk Arsenal uefa şampiyonlar ligi canlı

En Çok Okunan Haberler