Mikel Arteta, Arsenal'daki ayrılığı duyurdu
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İngiliz ekibinde uzun yıllar top koşturduktan sonra U18 takımını çalıştıran Jack Wilshere'in ayrıldığını açıkladı. Wilshere'in Norwich City'nin teknik heyetine katılacağı belirtildi.
Futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'in 18 yaş altı takımında teknik direktörlük yapmaya başlayan Jack Wilshere, İngiliz kulübündeki görevinden ayrıldı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'de yarın Bournemouth ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Wilshere'in ayrılığıyla ilgili olarak "Jack Wilshere barika bir performans sergiledi. Herkes onun kariyerini ve karakterini biliyor. O özel bir kişilik. Bu Futbol kulübüne olan bağlılığı benzersiz. Büyük bir auraya, karizmaya ve insanlarla bağlantı kurma yeteneğine sahip. Buraya geldi ve gerçek bir etki yarattı" ifadelerini kullandı.
32 yaşındaki Jack Wilshere'in, İngiltere Championship takımı Norwich City'nin Danimarkalı teknik direktörü Johannes Thorup'un teknik ekibine katılmak için ileri düzeyde görüşmeler yaptığı belirtildi.
Futbolculuk kariyerine Arsenal altyapısında başlayan Wilshere, Bolton, Bournemouth ve West Ham gibi İngiliz takımlarında da forma giydi. Jack Wilshere 2022 yılında, 30 yaşındayken Danimarka'nın Aarhus takımında futbolculuk kariyerini noktaladı.
Spor Haberleri
- Siltaş Yapı Pendikspor'da ayrılık!
- Beşiktaş'ta ayrılık: TFF'de görev yapacak!
- Büyükekşi'den yolsuzluk iddiaları için açıklama!
- Pep Guardiola'dan ayrılık açıklaması!
- Nihat Kahveci'den yıldız futbolcu için çağrı
- Mikel Arteta, Arsenal'daki ayrılığı duyurdu
- İşte Süper Lig'de en az süre alan transferler
- Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu!
- Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan seçildi!
- Elias Jelert'e Premier Lig kancası!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı hayatını kaybetti!
- Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastaneler ifşa oldu
- Başsavcı hakkında yeni gelişme!
- Yolcu otobüsü devrildi!
- HÜDA PAR'lı Ramanlı'nın sözleri stüdyoyu karıştırdı
- Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları paylaşıldı
- Üç harfli market zincirinde sağlık skandalı!
- 'O anda tek düşündüğüm şey öğrencim oldu'
- En 'güvenilmez' kurumlar belli oldu!
- DEM Parti'den ziyaret sonrası açıklama