Arsenal ilk yenilgisini yaşadı

Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal deplasmanda Bournemotuh'a 2-0 yenilgi ve ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Arsenal ilk yenilgisini yaşadı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 23:27

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal, Bournemouth'a konuk etti.

Arsenal'da Saliba 30. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı golsüz sona erdi. Bournemouth, 70. dakikada Christie, 79. dakikada penaltıdan Justin Kluivert'in golleriyle maçı 2-0 kazandı.

Ligde ilk yenilgisini yaşayan Arsenal 17 puanda kaldı. Bournemouth ise 11 puanda kaldı.


Etiketler: #Arsenal #Bournemouth #premier lig

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