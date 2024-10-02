Aston Villa - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 11:01
Aston Villa - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı sürüyor.

Aston Villa - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Aston Villa - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Radu Petrescu'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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