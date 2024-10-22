Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2024 Salı, 10:26
Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, kendi sahasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Aston Villa - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ASTON VİLLA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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