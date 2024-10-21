Adı Galatasaray ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması!
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, katıldığı bir ödül töreninde siyah-beyazlı takımın transfer politikası hakkında konuştu. Yücel, transferde adı Galatasaray ile anılan Nicola Zalewski'ye ilişkin, "Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" sözlerini sarf etti.
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.
"Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna Hüseyin Yücel, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" ifadelerini kullandı.
İMMOBİLE TRANSFERİ AÇIKLAMASI
Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili olarak ise, "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" diye konuştu.
Roma forması giyen Polonyalı oyuncu, sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Etiketler: #Nicola Zalewski #beşiktaş #transfer #Hüseyin Yücel
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