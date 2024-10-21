Adı Galatasaray ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, katıldığı bir ödül töreninde siyah-beyazlı takımın transfer politikası hakkında konuştu. Yücel, transferde adı Galatasaray ile anılan Nicola Zalewski'ye ilişkin, "Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" sözlerini sarf etti.

Adı Galatasaray ile anılmıştı: Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:13

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

"Nicola Zalewski ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna Hüseyin Yücel, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır" ifadelerini kullandı.

İMMOBİLE TRANSFERİ AÇIKLAMASI

Hüseyin Yücel, Immobile ile ilgili olarak ise, "Üç gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok" diye konuştu.

Roma forması giyen Polonyalı oyuncu, sezon başında Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.


Etiketler: #Nicola Zalewski #beşiktaş #transfer #Hüseyin Yücel

İlgili Haberler

Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a kötü haber!

Alex Oxlade-Chamberlain'den Beşiktaş'a kötü haber!
Beşiktaş'ın rakibi Lyon'dan dört gollü galibiyet!

Beşiktaş'ın rakibi Lyon'dan dört gollü galibiyet!
Mircea Lucescu'nun ardından... Beşiktaş, 21 yıl sonra bir ilki başardı!

Mircea Lucescu'nun ardından... Beşiktaş, 21 yıl sonra bir ilki başardı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler