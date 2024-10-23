Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.
ATALANTA - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA?
Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
ATALANTA - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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