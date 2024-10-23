Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 10:47
Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATALANTA - CELTİC MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

Atalanta - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ATALANTA - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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