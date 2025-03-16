Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter, İtalya Serie A'nın 29. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 12:04
Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Simeone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Gian Piero Gasperi'nin ekibi Atalanta ile karşı karşıya gelecek.

Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATALANTA - INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Gewiss Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Atalanta - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATALANTA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

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