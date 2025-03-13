İtalyanlar duyurdu: Inter'den 2. Türk hamlesi!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'in Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler ile ilgilendiği iddia edildi.
Inter, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor.
İtalyan basınından Tuttosport'ta yer alan habere göre, Simone Inzaghi'nin ekibi, yaz transfer döneminde Real Madrid ile yakın ilişkiler kurmak zorunda kalabilir. İtalyan basınındaki haberde, Inter'in, Nico Paz ve Arda Güler ile ilgilendiği kaydedildi.
Inter tarafından yakından takip edilen Nico Paz, geçen yaz transfer döneminde Real Madrid Castilla'dan Como'ya transfer olmuştu. 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon İtalyan ekibinde 26 maçta 5 gol, 6 asistlik bir performans ortaya koydu. Real Madrid'in, Nico Paz için Como ile yaptığı anlaşmada bu yaz 9 milyon Euro'luk geri alım maddesi bulunuyor.
INTER'DE ÜST SIRADA
Real Madrid'in Paz'ın İtalya'daki performansı sonrası genç oyuncuyu takıma geri kazandırarak değerlendirebileceği veya Paz'ı geri çağırarak genç oyuncuyu daha büyük bir rakama satabileceği aktarıldı. Genç oyuncunun Inter'in transfer listesinde en üst sırada olduğu belirtildi.
Arda Güler'in ise Eintracht Frankfurt ve Bayer Leverkusen'den de ilgi alsa da İtalya'ya gitmeye daha sıcak baktığı kaydedildi.
İspanyol ekibinin, milli futbolcunun transferine izin verebileceği ancak Arda'nın kontrolünde elinde tutmak istediği ve bu nedenle Arda'yı kiralık olarak veya geri alım maddesi içeren bir anlaşmayla gönderebileceği ifade edildi.
HAKAN ÇALHANOĞLU FAKTÖRÜ
Inter'deki milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun da, Arda Güler için önemli bir referans olabileceği ve adaptasyon sürecini kolaylaştırabileceği öne sürüldü.
Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu sezon İspanyol ekibinde 29 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
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