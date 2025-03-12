Hakan Çalhanoğlu bir ilki başardı: Inter çeyrek finale yükseldi!
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Inter, sahasında Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Hollanda'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan Inter, Guiseppe Meazza'daki maçta da 2-1'lik skorla galip geldi.
Inter, 8. dakikada Marcus Thuram ile öne geçti. Feyenoord, 42. dakikada Jakub Moder'in penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-1 ile gitti.
HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ
Inter, 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı. Hakan Çalhanoğlu bu maçtaki golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde 10+ gol atan ve asist yapan ilk Türk futbolcu oldu.
Inter'de ikinci golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada oyundan çıktı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Inter, sahasındaki 2-1'lik galibiyet sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Inter, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
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