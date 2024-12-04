Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2024 Çarşamba, 12:37
Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İtalyan hocanın şans vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada forma giyebilecek.

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

San Mames Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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