Atletico Mineiro'dan Jorge Jesus açıklaması!

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2022 Cuma, 12:11
<p><strong>Jorge Jesus</strong>, Fenerbahçe ile birlikte oldukça başarılı sonuçlar alırken, Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Record, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve Atletico Mineiro ile görüşmelere başladığını iddia etti. Bu iddialara resmi cevap geldi.</p>

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile birlikte oldukça başarılı sonuçlar alırken, Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Record, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve Atletico Mineiro ile görüşmelere başladığını iddia etti. Bu iddialara resmi cevap geldi.

<p>Portekiz basınından Record, milli arada ülkesine giden Jorge Jesus'un, <strong>Atletico Mineiro</strong> ile görüşeceğini öne sürdü. Bu iddialar üzerine açıklama yapıldı.</p>

Portekiz basınından Record, milli arada ülkesine giden Jorge Jesus'un, Atletico Mineiro ile görüşeceğini öne sürdü. Bu iddialar üzerine açıklama yapıldı.

<p>Atletico Mineiro Başkanı <strong>Sergio Coelho</strong>, 68 yaşındaki deneyimli teknik direktör Jorge Jesus iddiaları üzerine flaş bir açıklama yaptı.</p>

Atletico Mineiro Başkanı Sergio Coelho, 68 yaşındaki deneyimli teknik direktör Jorge Jesus iddiaları üzerine flaş bir açıklama yaptı.

<p>Sergio Coelho "<strong>Atletico Mineiro ve Jorge Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok</strong>" ifadeleriyle, Portekiz basınındaki bu iddiaları yalanladı.</p>

Sergio Coelho "Atletico Mineiro ve Jorge Jesus arasında kesinlikle bir görüşme yok" ifadeleriyle, Portekiz basınındaki bu iddiaları yalanladı.

<p>Daha önce Brezilya'da Flamengo'yu çalıştıran ve 51 maça çıkan Jorge Jesus, 2,43 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'de 14 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle, 2.00 puan ortalamasına ulaştı.</p>

Daha önce Brezilya'da Flamengo'yu çalıştıran ve 51 maça çıkan Jorge Jesus, 2,43 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe'de 14 resmi maça çıkan Jorge Jesus, 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle, 2.00 puan ortalamasına ulaştı.

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