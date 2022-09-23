Atletico Mineiro'dan Jorge Jesus açıklaması!

Jorge Jesus, Fenerbahçe ile birlikte oldukça başarılı sonuçlar alırken, Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Record, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu ve Atletico Mineiro ile görüşmelere başladığını iddia etti. Bu iddialara resmi cevap geldi.