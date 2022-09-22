Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: 'Jesus'a hayır denmez'

"Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz. Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum."