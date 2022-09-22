Fenerbahçeli futbolcu Willian Arao: 'Jesus'a hayır denmez'
"Fenerbahçe'de çok mutluyum. Yeni tecrübeler elde ediyorum. Rio de Janeiro'da uzun yıllar geçirdim ve evimdi. Her şeyi biliyordum. Flamengo'yu bırakmak zor değildi ama kolay da değildi. Eşimle oturup artıları ve eksileri konuştuk. Avrupa'da oynamak, bu deneyimi yaşamak hep hayalimdi. Uzun zamandır Flamengo'daydım ve her kupayı kazanmıştım. Flamengo'da yine daha fazla kupa için mücadele edecektim, ayrılmak kolay olmadı. Kupalar kazanacağım bir kulübü bırakıp yeni bir projeye gitmek, yeni bir hayatı seçmek. Eşimle ve babamla konuşup bu kararı aldık. Çok mutluyum."
"Jorge Jesus beni aradı. Projeyi, kulübün beklentisini, rolümü anlattı. Bana güvendiğini söyledi. Jesus'tan bir telefon aldığınızda, bu önemlidir. Zaten Avrupa'ya gitme ve büyük bir ligde oynama hayalim vardı. Fenerbahçe gibi bir kulüpten teklif aldığınızda, sizi isteyen teknik direktör Jesus ise 'Hayır' diyemezsiniz. Her şey daha rahat olur. Ayrıca, kulübün başkan yardımcısıyla da konuştum. Bana maçlarımı izlediğini ve Jesus'tan önce bile beni istediklerini söyledi. Çok mutlu oldum."
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