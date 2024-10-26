Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena'da oynanacak mücadele saat 16:30'da başlayacak.
AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Welz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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