Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2024 Cumartesi, 11:39
Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

WWK Arena'da oynanacak mücadele saat 16:30'da başlayacak.

Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AUGSBURG - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Welz'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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