Nuri Şahin'den Sergen Yalçın'a cevap: 'Dortmund'un beni hangi kriterle hoca yaptığını...'

"DORTMUND'UN BENİ HANGİ KRİTERLERLE HOCA YAPTIĞINI ÖĞRENMEK İSTİYORLARSA GÖRÜŞEBİLİRLER"

"Farioli hakkında da konuşmuş. Ben mesela buna cesaret edemem, etmem. Çünkü adamın yaptıkları ortada. O yüzden o konuya çok değinmemekle beraber, Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok"