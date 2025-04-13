Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Olympique Lyon, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 29. haftasında deplasmanda AJ Auxerre ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 13:04
Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa Ligue 1'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Paulo Fonseca yönetimindeki Olympique Lyon, deplasmanda Christophe Pelissier'nin ekibi Auxerre ile karşılaşacak.

Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AUXERRE - LYON MAÇI SAAT KAÇTA?

Abbé-Deschamps Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Auxerre - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AUXERRE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Stéphanie Frappart'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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