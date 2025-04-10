30 milyon Euro'luk tehlike: Galatasaray'a 3 isimden kötü haber!

Galatasaray'da sezon başında ve ara transferde takımdan kiralık olarak ayrılan Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson ve Derrick Köhn'ü kiralayan takımların satın alma opsiyonunu kullanmayabileceği iddia edildi.

30 milyon Euro'luk tehlike: Galatasaray'a 3 isimden kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 09:43

Galatasaray'da takımdan kiralık olarak ayrılan isimler gittikleri kulüplerde düzenli forma şansı bulamadı.

Sezon sonunda Galatasaray'a dönecek Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn ve Victor Nelsson'un kalıcı transferleri gerçekleşmeyebilir.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde; ara transferde İtalya Seire A ekibi Roma'ya kiralanan Victor Nelson bir kez ilk 11'de şans buldu. Nelsson'un sözleşmesindeki zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğu ve Roma'nın bu maddeyi kullanmayabileceği belirtildi. Nelsson, bu sezon Galatasaray ve Roma'da toplam 23 maçta sahaya çıktı.

Sezon başında İtalya Serie A'dan Atalanta'ya, ara transferde ise Fiorentina'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun da durumunun benzer olduğu ifade edildi. Zaniolo'nun 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun İtalyan ekibinde sezon kalan bölümünde alacağı süreye bağlı olduğu ve henüz netleşmiş bir durumun olmadığı ifade edildi. Bu sezon 30 maça çıkan Zaniolo 3 gol ve 3 asist kaydetti.

Takımdan kiralık olarak ayrılan bir diğer isim ise Derrick Köhn. Sezon başında Bundesliga ekibi Werder Bremen'e imza atan Könh'ün kontratında 5.1 milyon Euro'luk bir opsiyon bulunuyor. Alman ekibinin bu maddeyi kullanmayabileceği kaydedildi. Köhn, Galatasaray ve Werder Bremen'de 29 maçta süre alırken 2 gol ve 2 asistle oynadı.


Etiketler: #galatasaray #Victor Nelsson #Nicolo Zaniolo

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