Fenerbahçe’ye yabancı yatırımcı: 532 milyon!

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin yüzde 4.8'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe’ye yabancı yatırımcı: 532 milyon!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 11:35

Fenerbahçe, Futbol A.Ş'deki hisselerinin yüzde 4.8'ini yabancı bir yatırımcıya sattığını duyurdu.

KAP'a yapılan açıklamada Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin satılan yüzde 4.8'lik hisselerinin 12 milyon adete denk geldiği bildirildi.

Pay satış fiyatının 46.1 TL olduğu açıklanırken, bu satışın toplam değeri 553.2 milyon TL oldu.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir. Pay satış fiyatı 46,10 TL’dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı %62,27’ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."


Etiketler: #fenerbahçe #hisse #KAP

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