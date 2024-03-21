Marco Rossi'den EURO 2024 değerlendirmesi: 'Türkiye büyük bir sürpriz...'

Macaristan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, yarın Türkiye ile oynacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Rossi, "Türkiye, EURO 2024'te büyük bir sürpriz yapabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 17:58
Marco Rossi'den EURO 2024 değerlendirmesi: 'Türkiye büyük bir sürpriz...'
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Marco Rossi, karşılaşmanın oynanacağı Puskas Arena'da düzenlenen basın toplantısına kaleci Peter Gulacsi ile katıldı.

Yarın sahasında Türkiye'yi konuk edecek Macaristan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi, oynayacakları karşılaşmanın, katılacakları Avrupa Şampiyonası için çok iyi bir prova olacağını söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı yakından tanıdığına dikkati çeken Rossi, "Montella Türkiye'de göreve geldiğinden bu yana çok iyi performans gösteriyor. Türkiye çok modern ve agresif bir şekilde futbol oynuyor. Çok yetenekli ve ofansif oynayan oyunculara sahipler. İtalyan teknik direktörler için bu tutku çok önemli. Biz bu maçı önemli bir test olarak görüyoruz. Katılacağımız Avrupa Şampiyonası için önemli bir prova olacak" dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Rossi, "Türkiye ve Macaristan EURO 2024'de sürpriz yapabilir mi?" sorusuna, "Macaristan 1950'de altın jenerasyonu yaşadı. Ondan sonra da zaman zaman iyi performanslar gösterdi. Son olarak 1986'da Dünya Kupası'na katıldık. Bu Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan ve Türkiye sürpriz takımlar olabilir. Özellikle Türkiye'den bahsediyorsak Türkiye büyük bir sürpriz yapabilir. Macaristan için ise böyle bir başarı için çok iyi performans göstermemiz gerek" yanıtını verdi.


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