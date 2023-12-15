Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2023 Cuma, 09:32
Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Temsilcilerimizin Avrupa'da oynadığı 6. hafta karşılaşmalarını Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyet ile Galatasaray ise mağlubiyetle kapattı.

Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, grubunu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile bitirdi.

Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, grup maçları sonunda yerini korudu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam etmesiyle bu alanda ek puanlar kazanıldı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

1. İngiltere: 100.053

2. İspanya: 85.989

3. İtalya: 83.284

4. Almanya: 81.052

Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

5. Fransa: 62.164

6. Hollanda: 59.900

7. Porktekiz: 53.129

8. Belçika: 46.000

Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

9. Türkiye: 37.100

10. İskoçya: 35.650 

uefa ülke puanı sıralaması galatasaray fenerbahçe beşiktaş

En Çok Okunan Haberler