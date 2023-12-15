Avrupa'da grup maçları tamamlandı... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, grubunu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile bitirdi.