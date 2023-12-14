Beşiktaş Avrupa'ya galibiyet ile veda etti! Lugano 0-2 Beşiktaş

Yayınlanma: 14.12.2023 - 21:59

Güncelleme: 15.12.2023 - 01:01

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş deplasmanda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'ya konuk oldu.

Letzigrund Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanırken galibiyet golleri 36. dakikada Cenk Tosun'dan ve 88. dakikada Emrecan Terzi'den geldi.

Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu son sırada tamamladı. 4 puanda kalan Lugano ise 1 averaj önde olduğu grubu üçüncü sırada tamamladı.

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından iki takım da Avrupa kupalarına veda etti.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | LUGANO 0-2 BEŞİKTAŞ

90' KIRMIZI KART | Beşiktaş'ta Chamberlain ve Lugano'da Renato Steffen saha içerisinde kavga ettikleri için kırmızı kart gördüler.

88' GOOOL | Beşiktaş, Emrecan Terzi ile farkı ikiye çıkardı. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına gelen topa gelişine vuran Emrecan'ın vuruşunda top ağlara gitti.

87' Semih Kılıçsoy yine gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Mustafa pasında topu Semih'e aktardı Semih'in vuruşunda kaleci Saipi topu kornere gönderdi.

82' Beşiktaş sol kanattan kontra atağa çıktı ancak Mustafa'nın topuna savunma müdahale etti ve kornere gönerdi.

78' Lugano gole yaklaştı. Sağ kanattan 40 metre topu süren Renato Steffen ceza sahası içinde boş kalan Shkelqim Vladi'yi buldu Vladi'nin şutu yandan auta çıktı.

76' SARI KART | Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

73' SARI KART | Lugano'da Jhon Espinoza, yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

64' SARI KART | Demir Ege rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

60' Sağ kanatta savunma arkasına sarkan Semih Kılıçsoy şık bir kontrolle kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

59' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Bir anda kontra atağa çıkan Beşiktaş sağ kanattan Semih ile etkili geldi ancak vuruşunda kaleci Saipi topu zorlukla çıkardı.

53' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanattan topu kazanan Emrecan pasında Muleka'yı buldu. Topla ceza sahasına giren Muleka'nın vuruşu yandan auta çıktı.

50' Lugano gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Yanis Cimignani'nin şutunda Ersin topu son anda çıkarmayı başardı.

47' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Penaltı noktasının üstünde topla buluşan Muleka'nın sert vuruşunu kaleci Saipi güçlükle çıkardı.

38' Lugano gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada bomboş kalan Uran Bislimi'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.

36' GOOOL | Cenk Tosun ile öne geçiyoruz. Sol kanattan ceza sahası içine giren Cenk'in ilk vuruşu savunmaya çarptı ve yükseklik kazandı ardından tekrar şutu çeken Cenk topu kalecini kapattığı köşeden ağlara gönderdi.

29' Lugano gole yaklaştı sol kanatta topla buluşan Yanis Cimignani topu içeriye yolladı içeride boş kalan Uran Bislimi'nin vuruşunda kaleci Ersin topu kurtardı.

24' Sol kanatta topla buluşan Chamberlain savunma arkasına sarkan Emrecan'ı topla buluşturmak istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

21' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Tayfur'un vuruşunda savunmaya çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

19' Salih savunma arkasına sarkan Cenk'i topla buluşturmak istedi ancak top kaleci Saipi'de kaldı.

10' SARI KART | Mulake rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.