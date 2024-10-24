Avrupa'da gündem Galatasaray: 'İnanılmaz ama gerçek'

"YUNUS AKGÜN'DEN SOLO"

AP: "Galatasaray, İsveç kulübü Elfsborg karşısında 4-3'lük galibiyete giden yolda ilk yarıda üç gol attı. Konuk ekip ikinci yarının başında Niklas Hult ile kontra ataktan golü buldu ve Michael Baidoo durumu 3-2 yaptı. Ancak Yunus Akgün 83. dakikada güzel bir solo golle farkı ikiye çıkardı. Johan Larsson, Elfsborg adına uzatma dakikalarında gol attı."

PULSE SPORTS: "Antalyaspor maçında Cristiano Ronaldo'nun rekoruna çok yaklaşan Osimhen, kaleyi bulamamasına rağmen Çarşamba günü galibiyet golünün asistini yaparak çok önemli bir rol oynadı. Maç Galatasaray'ın olağanüstü ilk yarı performansıyla başladı ve devre arasına 3-0 önde girdi."