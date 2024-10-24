Victor Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı: İşte fiyatı!
Galatasaray'ın Elfsborg'u konuk ettiği maçta sarı-kırmızılı bir taraftar, Victor Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı.
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı.
GALATASARAY ADASI'NIN FİYATINI BELİRLEDİ
Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.
Karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı-kırmızılı taraftar, Galatasaray Adası'nın fiyatını ise 50 milyon Euro olarak belirledi.
Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.
Etiketler: #galatasaray #Galatasaray Adası #victor osimhen #satılık
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