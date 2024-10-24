Victor Osimhen için Galatasaray Adası'nı satışa çıkardı: İşte fiyatı!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:59

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:59

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, taraftarları büyülemeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 6 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Nijeryalı golcü için Galatasaray taraftarı sürpriz bir harekete imza attı.

GALATASARAY ADASI'NIN FİYATINI BELİRLEDİ

Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'da maç sonrası bir taraftarın açtığı pankart gündem oldu.

Karton kağıt üzerine "satılık ada" yazan bir sarı-kırmızılı taraftar, Galatasaray Adası'nın fiyatını ise 50 milyon Euro olarak belirledi.

Victor Osimhen hayranı olan bu taraftarın hareketi, herkes tarafından büyük ilgi gördü.