Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. Listede yer alan tek Türk takımı Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli ekip sırasını da 1 basamak yükseltti.
IFFHS, Avrupa'da 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihlerini dikkate alarak düzenlediği Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.
20 takımlık listeye Türkiye'den sadece Fenerbahçe girdi. Sarı-lacivertlilerin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti.
Avrupa'nın en iyi takımları listesi şu şekilde:
1- Real Madrid: 420 puan
2- Manchester City: 364 puan
3- Bayer Leverkusen: 362 puan
4- Atalanta: 313 puan
5- Atletico Madrid: 290 puan
6- Borussia Dortmund: 281 puan
7- Bayern Münih: 271 puan
8- Barcelona: 256 puan
8- Liverpool: 256 puan
8- PSG: 256 puan
11- Roma: 253 puan
12- Arsenal: 250 puan
12- Inter: 250 puan
14- Sporting: 236 puan
15- Benfica: 225 puan
16- Milan: 217 puan
16- Lazio: 217 puan
16- FENERBAHÇE: 217 puan (Sarı-lacivertliler bir önceki sıralamada 17. sıradaydı)
19- Aston Villa: 212.5 puan
20- Union SG: 211.5 puan
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