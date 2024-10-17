Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi. Listede yer alan tek Türk takımı Fenerbahçe olurken, sarı lacivertli ekip sırasını da 1 basamak yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2024 Perşembe, 12:04
Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

IFFHS, Avrupa'da 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihlerini dikkate alarak düzenlediği Avrupa'nın en iyi takımları listesini güncelledi.

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

20 takımlık listeye Türkiye'den sadece Fenerbahçe girdi. Sarı-lacivertlilerin sıralamadaki yükselişi dikkat çekti.

Avrupa'nın en iyi takımları listesi şu şekilde: 

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

1- Real Madrid: 420 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

2- Manchester City: 364 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

3- Bayer Leverkusen: 362 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

4- Atalanta: 313 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

5- Atletico Madrid: 290 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

6- Borussia Dortmund: 281 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

7- Bayern Münih: 271 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

8- Barcelona: 256 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

8- Liverpool: 256 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

8- PSG: 256 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

11- Roma: 253 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

12- Arsenal: 250 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

12- Inter: 250 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

14- Sporting: 236 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

15- Benfica: 225 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

16- Milan: 217 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

16- Lazio: 217 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

16- FENERBAHÇE: 217 puan (Sarı-lacivertliler bir önceki sıralamada 17. sıradaydı)

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

19- Aston Villa: 212.5 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı: Listede tek Türk takımı yer aldı!

20- Union SG: 211.5 puan

IFFHS fenerbahçe liste

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