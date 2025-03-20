Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:01
Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor.

Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Dragan Stojkovic yönetimindeki Sırbistan, deplasmanda Ralf Ragnick'in ekibi Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ernst-Happel Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Avusturya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AVUSTURYA - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

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