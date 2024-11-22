Kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.
UEFA Uluslar Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak için oynayacağı play-off turundaki rakibi Macaristan oldu. Milliler, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.
DİĞER LİGLERDEKİ EŞLEŞMELER
A/B Ligi play-off:
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
B/C Ligi play-off:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
C/D Ligi play-off:
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları, A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.
Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.
A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.
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