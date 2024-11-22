Kura çekimi tamamlandı: A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 22.11.2024 - 14:24

Güncelleme: 22.11.2024 - 14:31

UEFA Uluslar Ligi play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ne çıkmak için oynayacağı play-off turundaki rakibi Macaristan oldu. Milliler, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.

DİĞER LİGLERDEKİ EŞLEŞMELER

A/B Ligi play-off:

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi play-off:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C/D Ligi play-off:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları, A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.

A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.