AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 10:55
AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Maarten Marens'in ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AFAS Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Horatiu Fesnic'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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