AZ Alkmaar duyurdu: Galatasaray taraftarına yasak!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe günü kendi sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı taraftarların bilet alımına kısıtlama getirdi.

AZ Alkmaar duyurdu: Galatasaray taraftarına yasak!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 15:34

AZ Alkmaar Kulübü, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi bir uyarı yayımladı.

Deplasman tribünü dışındaki yerlerden bileti olan Galatasaray taraftarlarının stadyuma ve stadyum çevresine alınmayacağı duyuruldu.

DEPLASMAN HARİCİ GİREMEYECEKLER

AZ Alkmaar Kulübü, biletlerin sadece AZ Club Kart sahiplerine satılacağını, bunun dışında satılan biletlerin sahte veya bloke bilet olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Bu maç için biletlerin AZ Alkmaar'ın resmi internet sitesinden satılacağı, biletlerin maç gününde AZ Club Kart ibraz edilerek teslim edileceği vurgulandı.

Galatasaray taraftarlarının ise biletlerini Galatasaray Kulübü'nden alacağı belirtildi. 


Etiketler: #galatasaray #AZ Alkmaar #uefa avrupa ligi #Deplasman

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