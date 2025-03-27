Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya La Liga'nın 27. haftasında sahasında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
27 Mart 2025 Perşembe, 12:08
Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 27. hafta erteleme maçı oynanacak. 

Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, erteleme maçında sahasında Vicente Moreno'nun ekibi Osasuna ile karşılaşacak.

Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.

Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BARCELONA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak. 

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