Barcelona'dan Inigo Martinez kararı: Resmen açıklandı!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 21:04

Güncelleme: 13.03.2025 - 21:04

Barcelona, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Inigo Martinez ile nikah tazeledi.

Katalan ekibi, Martinez'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona'da bu sezon 33 maçta süre bulan Inigo Martinez, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.