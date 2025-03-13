Barcelona'dan Inigo Martinez kararı: Resmen açıklandı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 33 yaşındaki İspanyol oyuncu Inigo Martinez'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Barcelona'dan Inigo Martinez kararı: Resmen açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 21:04

Barcelona, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Inigo Martinez ile nikah tazeledi.

Katalan ekibi, Martinez'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona'da bu sezon 33 maçta süre bulan Inigo Martinez, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.


Etiketler: #Inigo Martinez #barcelona #Sözleşme

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