Barcelona'dan Inigo Martinez kararı: Resmen açıklandı!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 33 yaşındaki İspanyol oyuncu Inigo Martinez'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
Barcelona, 33 yaşındaki deneyimli oyuncusu Inigo Martinez ile nikah tazeledi.
Katalan ekibi, Martinez'in sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
Barcelona'da bu sezon 33 maçta süre bulan Inigo Martinez, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Etiketler: #Inigo Martinez #barcelona #Sözleşme
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