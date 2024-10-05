Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında sahasında Holstein Kiel ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2024 Cumartesi, 11:27
Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - HOLSTEİN KİEL MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BAYER LEVERKUSEN - HOLSTEİN KİEL MAÇI SAAT KAÇTA?

Alman hakem Robert Hartmann'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1'den şifreli olarak yayımlanacak.

Bayer Leverkusen Holstein Kiel Bundesliga

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