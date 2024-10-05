Bayer Leverkusen - Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında sahasında Holstein Kiel ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, sahasında Marcel Rapp'ın ekibi Holstein Kiel ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - HOLSTEİN KİEL MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - HOLSTEİN KİEL MAÇI SAAT KAÇTA?
Alman hakem Robert Hartmann'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1'den şifreli olarak yayımlanacak.
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