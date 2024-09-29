Dev maçta Bayern Münih, Leverkusen'e diş geçiremedi!

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih ve Bayer Leverkusen arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Dev maçta Bayern Münih, Leverkusen'e diş geçiremedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 09:24

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih ve Bayer Leverkusen, Allianz Arena'da karşılaştı.

Konuk takım 31. dakikada Andrich'in golüyle öne geçti. Ev sahibi takım Pavlovic'in 39. dakikada attığı golle karşılık verdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 13, Bayer Leverkusen 10 yaptı.


Etiketler: #Bayer Leverkusen #Bayern Münih #Bundesliga

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