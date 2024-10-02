Bayer Leverkusen 3 puanı tek golle aldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı!

Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Bayer Leverkusen 3 puanı tek golle aldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:34

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Victor Boniface attı.

İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, iki maç sonunda 6 puana ulaştı. Milan, Devler Ligi'nde iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Brest deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.


Etiketler: #Victor Boniface #Bayer Leverkusen #milan #uefa şampiyonlar ligi

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