Bayer Leverkusen 3 puanı tek golle aldı: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikide iki yaptı!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:34

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:34

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Victor Boniface attı.

İKİDE İKİ YAPTI

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, iki maç sonunda 6 puana ulaştı. Milan, Devler Ligi'nde iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Brest deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Club Brugge'yi ağırlayacak.