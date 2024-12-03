Bayern Münih - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Kupası'nın son 16 turunda kendi sahasında Bayer Leverkusen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, kendi sahasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
BAYERN MÜNİH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
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