Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Belçika, Uluslar Ligi A Grubu 4. hafta maçında sahasında Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Domenice Tedesco yönetimindeki Belçika, sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.
BELÇİKA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
Boşnak hakem Irfan Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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