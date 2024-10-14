Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Belçika, Uluslar Ligi A Grubu 4. hafta maçında sahasında Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2024 Pazartesi, 11:46
Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Domenice Tedesco yönetimindeki Belçika, sahasında Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BELÇİKA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Belçika - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BELÇİKA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Belçika fransa Uluslar Ligi

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