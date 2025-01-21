Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2025 Salı, 13:08
Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bruno Genesio yönetimindeki Benfica, kendi sahasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BENFİCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Benfica Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Benfica - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BENFİCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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