Barış Alper Yılmaz'a İngiliz kancası: İşte Galatasaray'ın teklife yanıtı!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:13

Güncelleme: 21.01.2025 - 10:13

Galatasaray'ın bu sezon ortaya koyduğu etkili oyunda büyük rol oynayan isimlerin başında Barış Alper Yılmaz geliyor.

Piyasa değerini 20 milyon Euro'ya kadar çıkaran 24 yaşındaki futbolcu performansıyla Avrupa ekiplerinin radarında.

BARIŞ ALPER'E İNGİLİZ KANCASI

Barış Alper Yılmaz'a son olarak Premier Lig'den talip çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için West Ham United, Galatasaray'a 25 milyon Euro'su garanti, 5 milyon Euro da bonus olmak üzere 30 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

GALATASARAY'DAN TEKLİFE YANIT

Ancak hem lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray bu teklifi reddetti.

2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz bu sezon 28 maçta forma giydi.

24 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.