Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber!

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Konyaspor'da Brezilyalı oyuncu Pedrinho'nun elindeki kırık nedeniyle ameliyat olduğu kaydedildi.

Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'a kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2025 - 18:09

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor'da sakatlık gelişmesi yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; takımın yıldız oyuncusu Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bununla birlikte Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi.

Antrenmanlara çıkmaya devam edecek olan Pedrinho'nun, Konyaspor'un 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor.

28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #pedrinho #konyaspor #galatasaray #ameliyat

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