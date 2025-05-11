Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasınd kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mayıs 2025 Pazar, 12:34
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı sürüyor.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Mustafa Alper Avcı'nın ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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