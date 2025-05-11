Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasınd kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta heyecanı sürüyor.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında Mustafa Alper Avcı'nın ekibi Adana Demirspor ile karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
- İş görüşmesine giden kadına, boks hocasından saldırı!
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması
- PKK'nin açıklaması için 'saat' iddiası
- Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
- Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı!