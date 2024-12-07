Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2024 Cumartesi, 10:35
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı sürüyor. 

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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