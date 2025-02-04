Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında İstanbul'da Kırklarelispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2025 Salı, 10:44
Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası'nda grup mücadelelerinin ikinci maçları oynanacak.

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, İstanbul'da Ahmet Duman'ın ekibi Kırklarelispor'u konuk edecek.

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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