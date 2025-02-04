Beşiktaş - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Beşiktaş, Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında İstanbul'da Kırklarelispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nda grup mücadelelerinin ikinci maçları oynanacak.
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, İstanbul'da Ahmet Duman'ın ekibi Kırklarelispor'u konuk edecek.
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ - KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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