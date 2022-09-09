Beşiktaş'ta Wout Weghorst endişesi!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, perşembe günkü yapılan antrenmanı yarıda bıraktı. Siyah-beyazlı takımın pazartesi günü oynayacağı Başakşehir karşılaşmasında Hollandalı golcünün oynamasının şüpheli olduğu kaydedildi.
Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Wout Weghorst belirsizliği yaşanıyor.
NTV Spor'un haberine göre, perşembe günü yapılan idmanda ayağına darbe alan Hollandalı golcü, çalışmayı yarıda bıraktı. Weghorst'un durumu cumartesi günü yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Beşiktaş, Başakşehir ile 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.
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