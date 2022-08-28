Beşiktaş'ta Marko Pjaca ile Matias Soule sesleri!
JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Gündemdeki diğer bir isim olan 27 yaşındaki Marko Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino'da geçirdi. Juventus'un 2016'da 29.4 milyon euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino'ya kiralandı.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- Baklavacı kardeşler işi büyüttü
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Hürriyet'te 'Sedat Peker' operasyonu
- DEVA'dan Sedat Peker hamlesi
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Aleyna Tilki'nin konserini hedef gösterdiler!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt