Beşiktaş'ta Marko Pjaca ile Matias Soule sesleri!

JUVENTUS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Gündemdeki diğer bir isim olan 27 yaşındaki Marko Pjaca ise 2021-22 sezonunun kiralık olarak şehrin diğer takımı Torino'da geçirdi. Juventus'un 2016'da 29.4 milyon euro bonservis ödediği Hırvat futbolcu 1.5 sezon takımda kalırken sonrasında Schalke, Fiorentina, Anderlecht, Genoa ve Torino'ya kiralandı.